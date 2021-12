Mondim de Basto: obra de Requalificação do Posto Territorial da GNR foi inaugurada

A obra de Requalificação do Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto, foi inaugurada no passado dia 13 de dezembro, numa cerimónia presidida pelo Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero.

Esta obra, que representou um investimento total de 275.000,00 euros, executados em duas fases, resultou de um Contrato de Cooperação Interadministrativo, celebrado entre o Município de Mondim de Basto, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana e veio dotar o edifício de melhores condições de trabalho e de atendimento.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, participou na cerimónia de inauguração desta requalificação e, no seu discurso, começou por elogiar o empenho dos seus antecessores para que esta obra fosse uma realidade.

O autarca de Mondim de Basto destacou o importante papel das forças de segurança nas comunidades e na promoção da ligação do estado com as populações. Reconheceu também que é fundamental dotar estas forças de equipamentos, recursos humanos e meios de proteção adequados às suas funções.

A cerimónia terminou com uma visita às instalações renovadas do Posto da GNR, que se tornou num edifício mais funcional, nomeadamente, no que diz respeito à acessibilidade e privacidade no atendimento, mas também na área de detenção.

O Posto da GNR de Mondim de Basto é um edifício com quase trinta anos – datando a sua construção de 1994 – e com esta intervenção garante, agora, melhores condições aos agentes que lá trabalham, mas também veio beneficiar o aspeto exterior do edifício e de toda a área envolvente.

Fonte: GC CMMB