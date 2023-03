Mondim de Basto organiza exposição estática “Agentes de Proteção Civil”

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Mondim de Basto organizou, ontem, uma exposição estática de “Agentes de Proteção Civil”, que esteve patente, durante todo o dia, na Escola Básica e Secundária do concelho.

A exposição, que reuniu onze forças de segurança – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, SARTeam – Associação de Voluntariado de Proteção Civil, Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF, Corpo de Agentes Florestais do ICNF, Vigilantes da Natureza do ICNF, Gestão de Fogos Rurais do ICNF, Unidade Nacional de Máquinas do ICNF, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Força Especial de Proteção Civil e Serviço Municipal de Proteção Civil -, veio encerrar um conjunto de atividades que permitiu assinalar o Dia da Proteção Civil, mas também dar a conhecer à comunidade escolar o trabalho que estas entidades desenvolvem ao serviço das populações.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, visitou a exposição com os representantes de todas as entidades presentes e destacou o trabalho destes profissionais na vigilância, segurança e socorro das populações e da natureza. Elogiou o empenho e bravura das equipas que integram missões internacionais e prestou um reconhecimento público a três jovens Mondinenses da Força de Sapadores Bombeiros Florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que integraram a Força Conjunta de Agentes de Proteção Civil, que colaborou no combate aos grandes incêndios do Chile.

