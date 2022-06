Mondim de Basto: pão e tradição dinamizam aldeia de Travassos

No passado sábado, dia 11 de junho, a Aldeia de Travassos, em Mondim de Basto viveu um grande momento tradicional e em comunidade.

“Pão, tradição e companhia” foi o mote para um final de tarde dedicado aos antigos costumes da aldeia, à partilha de saberes e à animação popular.

No Largo da Capela de Santa Bárbara os visitantes puderam participar do ciclo do pão, particularmente da sua cozedura no forno comunitário que aí foi montado. Pão de milho e centeio, pão com sardinhas e pão com enchidos: variedades de pão para todos os gostos.

Seguiu-se uma celebração religiosa com a bênção do pão e um jantar comunitário onde não faltou a tradicional vitela Maronesa no espeto e muita animação proporcionada pelo “Grupo de Zés Pereiras de Vilarinho” e pelo “Grupo de Cantares de S. Bartolomeu de Pedra Vedra”.

A festa na aldeia prolongou-se pela noite dentro e encerrou com a atuação dos animados “Vira Milho”.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, “o envolvimento e participação da comunidade local foram muito importantes para o sucesso da iniciativa, que pretendeu valorizar os produtos endógenos e as tradições e, simultaneamente, promover a dinamização e animação da Aldeia de Travassos”.

Esta iniciativa “Pão, tradição e companhia” foi promovida pelo Município de Mondim de Basto no âmbito da ação “Animação Cultural e Social da Aldeia de Travassos”, que integra o Plano de Ação do projeto PROVERE – Minho Inovação e que é financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020).