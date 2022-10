Mondim de Basto: prisão preventiva para três homens por tentativa de furto em residência

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Mondim de Basto e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 29 de setembro, deteve três homens com idades compreendidas entre os 21 e 35 anos, por tentativa de furto em residência, no concelho de Mondim de Basto.

Na sequência de uma denúncia por furto em residência, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar os suspeitos quando tentaram colocar-se em fuga. No decurso da ação policial, os militares da Guarda encetaram um seguimento que culminou na detenção dos suspeitos na Autoestrada n.º 11 (A 11) e na realização de uma busca domiciliária, tendo sido possível apreender o diverso material, destacando-se: uma rebarbadora; um fio de ouro; seis telemóveis; 1540 euros em numerário; três relógios; um carregador de baterias; uma máquina fotográfica, três objetivas e duas baterias da máquina; 11 cartões de memória; duas doses de haxixe; um passaporte; diverso material usado para a realização dos furtos.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Braga e do Posto Territorial de Fafe. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Alijó no dia 1 de outubro, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.