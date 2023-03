Mondim de Basto promoveu sessão de esclarecimento sobre ajudas comunitárias ao setor agrícola

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, com a Associação dos Agricultores e Pastores do Norte e a Confederação Nacional da Agricultura, promoveu uma sessão de informação dirigida aos agricultores do concelho, sobre as ajudas e respetivas regras que se encontram em vigor.

Nesta sessão foram abordadas as ajudas previstas no Quadro Comunitário da PAC 2023-2027; Apoio ao Rendimento Base; Regime da Pequena Agricultura; Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas; Regime de Apoio Associado: vacas aleitantes, vacas leiteiras, ovinos e caprinos, entre outros.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Carlos Amorim, que esteve presente no início dos trabalhos, destacou a importância da agricultura para o desenvolvimento do concelho e da economia em geral, e apresentou a disponibilidade do Gabinete de Apoio ao Agricultor para informar e aconselhar os agricultores locais nas diversas ações, nomeadamente no que diz respeito à elaboração e preenchimento de candidaturas, licenciamento das explorações e aconselhamento agrícola.