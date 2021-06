Mondim de Basto recebe biotriturador para limpeza das florestas

A CIM do Ave disponibilizou biotrituradores para apoiar os Sapadores Florestais, a operar no território da NUT III Ave. No dia de ontem, 7 de junho, realizaram a entrega de um Biotriturador ao Município de Mondim de Basto.

Este equipamento tem como função triturar tudo o que sobra das limpezas das Florestas e evitar a realização de queimas, minimizando assim, os gases emitidos, que potenciam o efeito de estufa para a atmosfera. Uma mais-valia para as equipas de sapadores florestais e a mais adequada para os trabalhos que são feitos nas nossas florestas.

A entrega do Biotriturador foi realizada na sede dos Sapadores Florestais e contou com a presença da Secretária da CIM do Ave, Marta Coutada, do Vice-Presidente da Câmara, Paulo Mota e da equipa de sapadores florestais do concelho.

Esta ação decorre na sequência de um Aviso de Concurso lançado pelo PO Norte 2020. A CIM do Ave apresentou uma candidatura no âmbito da proteção contra riscos de incêndios. Esta candidatura, para além de prever a aquisição de equipamentos, visou igualmente a implementação de ações de sensibilização direcionadas a toda a população, com o objetivo de valorizar a floresta e diminuir os comportamentos de risco.