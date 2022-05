Mondim de Basto reconhecido como Município Amigo da Juventude

O Município de Mondim de Basto foi, no passado dia 19 de maio, reconhecido como «Município Amigo da Juventude», numa cerimónia de atribuição de selos, que juntou vários municípios que integram a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, em Matosinhos.

A Vereadora Carla Silva recebeu das mãos do presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis, Tiago Manuel Rego, e do secretário de Estado da Juventude, João Paulo Correia, o selo de uma estrela atribuído ao Município de Mondim de Basto.

Esta cerimónia integrou o programa do II Encontro de Municípios Amigos da Juventude, organizado pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), e constituiu-se um momento importante de partilha de boas práticas e de discussão em torno da participação jovem nas políticas locais.

Para a Vereadora Carla Silva, “este selo simboliza que a autarquia de Mondim de Basto privilegia e se preocupa com os seus jovens, procurando criar as melhores condições para o seu desenvolvimento pessoal, académico e profissional e incentivando-os a contribuir para o desenvolvimento do concelho.”

O executivo municipal está empenhado em reforçar o apoio aos jovens do concelho, tendo já apresentado e aprovado no atual mandato um Regulamento Municipal de apoio ao transporte de estudantes do ensino superior residentes no concelho de Mondim de Basto, que se encontra em fase de publicação em Diário da República.

A Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, surge como uma plataforma de contacto e compromisso do movimento associativo juvenil e do poder local, para a implementação de reais políticas de juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação jovem.

Esta plataforma foi criada no final do ano de 2020 e tem garantido o acesso a todos os municípios que demonstrem a vontade de serem maiores e melhores amigos da juventude.