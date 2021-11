Mondim de Basto: reflexão sobre a natureza do trabalho feminino e o Rio Tâmega

“Não há pesca sem redes (de mulheres): trabalho e transformações sociais” foi o tema da 20.ª conferência do Ciclo de Conferências “Estórias do Minho – Narrativas no Feminino de uma Geografia Identitária”, que decorreu no dia 29 de novembro na Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto.

Esta conferência contou com a participação de um reputado painel de investigadoras, constituído por Inês Amorim, Professora Associada, diretora do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora responsável pela linha de investigação “Transformações Ambientais” do CITCEM e especialista em História e Património Marítimo; por Teresa Soeiro, Professora Associada no Departamento de Ciências e Técnicas do Património e investigadora integrada do CITCEM da Faculdade de Letras do Porto e ainda por Sara Pinto, também Doutorada em História e investigadora do CITCEM da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Moderada pelo escritor Mondinense, Luís Jales de Oliveira, esta Conferência abordou a importância do trabalho feminino, nomeadamente das rendilheiras de Mondim de Basto; desenvolveu uma reflexão sobre a riqueza piscícola do Rio Tâmega e dos seus afluentes e sobre as memórias identitárias do povo de Mondim de Basto.

A Vereadora da Cultura, Carla Silva, acompanhou esta sessão de trabalho e reflexão e destacou o valor destes encontros entre investigadores, alunos e comunidade educativa para a preservação e valorização das tradições locais, importantes instrumentos da definição dos traços identitários de um povo.

O Ciclo de Conferências é promovido pelo Consórcio Minho Inovação, no âmbito do projeto âncora “PA2. Touring Cultural – Identidade Cultural do Minho”, cofinanciado pelo Norte 2020.