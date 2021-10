Mondim de Basto: tomada de posse dos novos órgãos autárquicos

Os novos órgãos autárquicos do concelho de Mondim de Basto eleitos para o mandato de 2021-2025, tomaram posse no passado dia 15 de outubro, numa cerimónia solene que decorreu no auditório da Assembleia Municipal.

Bruno Ferreira, eleito como primeiro candidato da lista do Partido Social Democrata (PPD/PSD) à Câmara Municipal, assumiu funções de Presidente da Câmara e lidera agora o executivo municipal de Mondim de Basto.

No seu discurso de tomada de posse, o novo autarca destacou como prioridades para este mandato o apoio à natalidade e às famílias, o apoio à fixação dos jovens e o desenvolvimento de novas infraestruturas, fundamentais para o progresso económico do concelho.

O Presidente da Câmara adiantou ainda querer que Mondim de Basto “volte a ser líder de desenvolvimento e atratividade que foi outrora”, ou seja, “um concelho bom para viver, visitar e investir, tornando-o num concelho mais solidário, mais atrativo e mais verde”.

O novo executivo municipal é agora composto por Bruno Ferreira, eleito Presidente da Câmara, pelos Vereadores Carlos Amorim e Carla Silva, eleitos também pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD) e pelos Vereadores do Partido Socialista, Paulo Mota e Nuno Lage.

No mesmo dia tomaram ainda posse os membros da Assembleia Municipal que juntamente com os seis Presidentes eleitos nas Juntas de Freguesia constituem este órgão. Humberto Cerqueira, membro do Partido Socialista (PS), foi eleito Presidente da Assembleia Municipal de Mondim de Basto.