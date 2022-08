Mondim de Basto: trabalhos de beneficiação em várias aldeias do concelho

Vão arrancar as obras de beneficiação de caminhos nas aldeias de Barreiro, Ermelo e Fervença e Barreiro no âmbito do programa “Acesso para Todos” e ao abrigo do protocolo de cooperação financeira e técnica entre a Câmara Municipal de Mondim de Basto, a Junta da União de Freguesias de Ermelo e a Pardelhas Comunidade Local dos Baldios de Assureira, Barreiro, Fervença e Varzigueto.

A empreitada tem um prazo de execução estimado de quatro meses e representa um investimento total de aproximadamente 90 mil euros.Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “esta empreitada resulta de um esforço conjunto de concretização de melhorias de acessibilidades nas aldeias do concelho.

O mau estado destes caminhos e as consequentes dificuldades de acessibilidade justificam uma intervenção que vai incidir, sobretudo, ao nível da pavimentação, que será executada quer em material betuminoso, quer em cubos”.Com esta beneficiação, as populações destas localidades do concelho de Mondim de Basto irão, brevemente, ficar servidas por uma rede viária mais segura e mais cómoda.O programa “Acesso para Todos” irá beneficiar acessibilidades em todas as freguesias do concelho.