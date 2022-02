Mondim de Basto: tradicional Leilão das Carnes regressa este ano a Travassos

O Município de Mondim de Basto retoma, este ano, a 19 e 20 de fevereiro, a organização do tradicional Leilão das Carnes de Travassos.

Trata-se de um costume antigo que marca o domingo magro de carnaval, com momentos de animação, descoberta, história e tradição.

A edição deste ano do Leilão das Carnes de Travassos apresenta-se com um programa renovado e atrativo para a população de todas as idades.

No dia 19 de fevereiro, uma visita guiada pela história da Aldeia de Travassos abrirá o programa de atividades. Ainda neste dia, um momento musical e a oficina do pão promoverão momentos de partilha de costumes e saberes.

No domingo, dia 20 de fevereiro, as atividades iniciam com uma caminhada pela aldeia. Um percurso de 9 km que dá a conhecer o património histórico e natural da aldeia.

As bancas para a venda de produtos agrícolas, fumeiros e carnes de elevada qualidade; os doces e os vinhos verdes; a exposição de animais; o espaço criança; a caminhada e a oficina do pão; os grupos de Zés Pereiras de Vilarinho e a Kumpanhia Algazarra, prometem animar residentes e visitantes até ao anoitecer.

O Leilão das Carnes é uma tradição antiga que a autarquia ajudou a recuperar numa das aldeias mais genuínas do concelho e classificada como Aldeia de Portugal e que procura envolver as associações e a população local na dinamização social e cultural das aldeias, ao mesmo tempo que se revitaliza a economia local.