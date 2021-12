Montalegre: Achado arqueológico romano confirmado em Tourém

Está confirmada a existência de um achado arqueológico no lugar de Vegide (Tourém), concelho de Montalegre. A equipa arqueológica validou um espaço onde existiu um acampamento militar romano, além de documentar uma ocupação pré-histórica prévia.

Segundo a investigação, o acampamento militar romano, possivelmente de caráter temporário ou semipermanente, foi ocupado entre finais do século I a.C. e inícios do I d.C., sendo mais antigo que o vizinho forte de Aquis Querquennis em Bande, Ourense (Espanha).

Recordamos que estamos a falar de um projeto – financiado pela Comissão Europeia através do projeto Finisterrae – liderado pelo arqueólogo da Universidade de Exeter, João Fonte, e que contou com o apoio financeiro e logístico do município de Montalegre, Junta de Freguesia de Tourém, Ecomuseu de Barroso e Concello de Calvos de Randín (Espanha).

O lugar de “Vegide” – inserido no Alto da Raia – foi identificado através do processamento e análise dos dados LiDAR fornecidos pelo Instituto Geográfico Nacional (IGN) através do Plano Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA) que, na última década, permitiu a deteção de inúmeros sítios arqueológicos. Estes dados permitiram a localização de um recinto fortificado de aproximadamente três hectares de tamanho que domina o vale do rio Salas.

É possível identificar em campo um talude de terra que se conserva em três das faces do recinto defensivo. A morfologia, a dimensão e a disposição do recinto permitiram avançar que estamos perante um acampamento militar romano, hipótese que foi agora confirmada através da intervenção arqueológica realizada no passado mês de maio.

Esta intervenção arqueológica foi realizada em colaboração com a empresa Era-Arqueologia.