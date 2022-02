Montalegre acolheu Reunião do Conselho Estratégico do Parque Nacional da Peneda-Gerês

Teve lugar no salão dos Paços do Concelho, em Montalegre, no passado dia 8 de fevereiro, uma reunião extraordinária do Conselho Estratégico do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). A reunião contou com a presença de Sandra Sarmento, Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Em representação do município, esteve o vice-presidente David Teixeira.

Entre os vários assuntos tratados, foi aprovado o novo regulamento de funcionamento do Conselho Estratégico do PNPG bem como a apreciação do Plano e Relatório de Atividades de 2021 e Plano de Atividades e Orçamento para o corrente ano.