Montalegre: aldeia de Sidrões celebrou a festa da “Ponte da Misarela”

Depois do interregno causado pela pandemia, regressou em força a celebração da festa da “Ponte da Misarela”. Aconteceu na mágica aldeia de Sidrós, na freguesia de Ferral, concelho de Montalegre. Uma jornada cultural e mística que mostrou vários momentos de atratividade.

Reza a história que este estranho namoro nas terras do Barroso, que esta gente era simples e forte, crente e temente a Deus e “medrosa” do diabo. Tudo começa quando um criminoso, que vagueava escondido pela região, foi perseguido e descoberto pelas autoridades locais. Numa fuga, pois era bem conhecedor do local, deparou-se com um obstáculo. Um rio, de Rabagão de seu nome, entre os enormes penhascos. Apelou ao diabo e aquele fez aparecer a ponte a troco da alma. O negócio ali foi selado, e o criminoso passou a ponte e, após estar bem assente do outro lado, o diabo fez esfumaçar a ponte.

Dessa forma, as autoridades não conseguiriam apanhar o “fuinha”. Mais tarde, já arrependido, confessou-se a um frade e, criminoso que é criminoso, volta sempre ao local do pecado, e este dirigiu-se para o lugar, mas acompanhado do frade. Quando o “fuinha” apelou novamente ao diabo, este fez aparecer a fria ponte, mas o frade – quando o criminoso ia a meio da travessia -, benzeu-a e a ponte ali ficou até aos dias de hoje, fazendo também como que o “fuinha” recuperasse a alma. A história correu de boca e boca, e passou a ser local de “fertilidade”. Daí para a frente, quando uma mulher não “levava os filhos a cabo”, deslocava-se à “ponte do diabo” e pernoitava lá até alguém passar. O primeiro a chegar teria que ser padrinho ou madrinha da criança, que haveria de se chamar Gervásio, se fosse rapaz, e Senhorinha, se fosse rapariga, numa espécie de um pré batismo para que a gravidez fosse a bom termo.