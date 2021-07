Montalegre: apresentação do Modelo de Cogestão do Parque Nacional Peneda-Gerês

Montalegre encerra esta sexta-feira, pelas 10h30, no Pavilhão Multiusos, um conjunto de sessões que têm por objetivo dar informações às entidades mais relevantes do concelho e com intervenção direta ou indireta no território do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), sobre o que é a Cogestão das Áreas Protegidas em geral e o modelo de cogestão do PNPG em particular.

Posteriormente, será feita uma sessão de trabalho, por temáticas, onde serão convidados todos os atores locais. Esta sessão vai ser presencial e ter transmissão online, de modo a que mais pessoas possam assistir à mesma, garantindo as questões de segurança impostas pela situação da Covid-19.