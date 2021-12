Montalegre: Aprovado Plano de Fogo Controlado

Reunida na tarde do passado dia 14 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Município de Montalegre, a Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) aprovou o Plano de Fogo Controlado para o concelho.

Destaque também, entre outros dossiers, para a apreciação e análise de vários pedidos de construção de novos edifícios bem como a regularização de edificações existentes.

Uma reunião de trabalho liderada pelo vice-presidente do Município de Montalegre, David Teixeira.