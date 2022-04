O município de Montalegre assinala os 48 anos da “Revolução dos Cravos” com um conjunto de atividades que visam perpetuar a conquista da liberdade em Portugal.

O programa inicia na véspera, no auditório municipal de Montalegre (21h00), com um concerto que invoca os valores de abril. A jornada terá continuidade, no dia da liberdade, com outras ações programadas.

Este ano a invocação do 25 abril está associada à homenagem que o concelho presta ao povo ucraniano. A autarquia apela ao envolvimento da comunidade com os valores de abril no pensamento.