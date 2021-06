Montalegre celebrou Dia do Município com a inauguração do mural “Terra de Palavra”

Montalegre celebrou o Dia do Município (748 anos) com um conjunto de iniciativas dignas de louvor. A jornada iniciou com a tradicional hastear da bandeira e guarda de honra pelos bombeiros voluntários de Montalegre e Salto. Na cerimónia, marcou também presença a Banda Musical de Parafita. Seguiu-se o descerramento da placa da Casa do Conhecimento de Montalegre, integrada na Rede de Casas do Conhecimento, Universidade do Minho.

A comitiva testemunhou, pouco depois, a inauguração do Arquivo Municipal. Um espaço requalificado, repositório da identidade do concelho. O programa prosseguiu com a sessão solene – realizada no auditório municipal – marcada pelas condecorações a dois ilustras “filhos da terra: João Calvão da Silva (a título póstumo) e Júlio Pereira. A celebração encerrou, no parque do Cávado, com a inauguração do mural “Terra de Palavra”.