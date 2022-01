Montalegre: divulgados vencedores do Concurso «Natal Alegre»

Está revelada a lista de vencedores da segunda edição do concurso “Natal Alegre” (a partir do quarto lugar, todos obtiveram igual classificação), iniciativa promovida pelo município de Montalegre e Ecomuseu de Barroso onde foi desafiada a população do concelho a aderir ao concurso de decorações de Natal. O “público alvo” passou pelas habitações, montras e lojas comerciais e pelas associações locais.

O objetivo desta ação visou «criar um ambiente comunitário, retomando os valores tradicionais e locais relacionados com o Natal, estimulando a criatividade da comunidade e o espírito natalício».

A autarquia aproveita para parabenizar a fantástica adesão da população. Dado o contexto epidémico que vivemos, a entrega dos prémios será anunciada oportunamente.