Montalegre: entregues mais cartões da Rede Solidária do Medicamento

O município de Montalegre entregou, na manhã do passado dia 22 de julho, mais um conjunto de cartões Abem – Rede Solidária do Medicamento (este ano já totaliza 35).

Recorde-se que estamos perante cartões – dão acesso a medicamentos comparticipados – que resultam do protocolo de colaboração, formalizado entre a Câmara de Montalegre e a Associação Dignitude.

O fim último é comparticipar a compra de medicação a pessoas do concelho que se apresentem numa situação de carência económica. O ato de entrega foi feito pelo presidente da autarquia, Orlando Alves, onde marcaram presença os beneficiários ou representantes.

O valor da comparticipação, por cartão, é de 100 euros. São beneficiários as pessoas com rendimento inferior a metade do salário mínimo nacional, acrescidos de 20% no caso de haver despesas avultadas com saúde ou outras devidamente justificadas. Os cartões “abem” dão direito à compra de todos os medicamentos receitados pelo médico e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, desde que se opte pelos mais baratos e sejam adquiridos nas farmácias aderentes ao programa abem.