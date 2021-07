Montalegre: Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira melhorado para arranque da Liga 3

A menos de um mês do arranque da Liga 3, decorrem em grande ritmo os trabalhos – em grande parte patrocinados pelo município de Montalegre – no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, recinto do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre.

O foco principal está na substituição do relvado que, recorde-se, foi instalado no fim da década de 90. Para além do novo tapete, vão ser introduzidas cadeiras em toda a bancada do estádio, melhoramentos nos balneários e, num futuro próximo, introdução de iluminação.

Referir que a 15 de agosto, o clube barrosão recebe o Pevidém, na jornada inaugural desta nova competição desportiva.