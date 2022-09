Montalegre estreia nova Joker Lap e reforça emoção no Mundial de Rallycross

As estrelas do FIA World RX vão estrear a nova Joker Lap do Circuito Internacional de Montalegre, na prova portuguesa do Mundial, a 17 e 18 de setembro.



Construída em parceria com a Volvo Construction Equipment, a nova Joker Lap, revelada durante a apresentação oficial do evento na Casa da Música, permitirá uma nova variante totalmente em piso de terra e recuperar a espetacular Parabólica na primeira curva do circuito.



Ver cinco máquinas de Rallycross a partirem em linha e a abordarem quase em simultâneo a famosa Parabólica no final da reta da pista de Montalegre será um momento para mais tarde recordar para os fãs e pilotos. Para 2022, a FIA e o promotor do Campeonato do Mundo de Rallycross decidiram retirar a possibilidade de haver Joker Laps na primeira curva dos circuitos, o que levou o Município e o Circuito Internacional de Montalegre a alterarem a versão da pista que era utilizada desde a prova portuguesa do Campeonato da Europa de Rallycross de 2007.



A solução foi uma nova variante em terra, logo a seguir à Parabólica no final da reta da meta, que promete acrescentar emoção e incerteza às corridas em Montalegre. Além de uma nova Joker Lap, que será ainda validada após inspeção técnica da FIA, a solução permite que a Curva 1 passe a ser a famosa Parabólica em asfalto, que promete ser uma das curvas mais espetaculares do todo o calendário do FIA World RX. Os portadores de bilhetes para a bancada Joker Lap poderão, assim, ver cinco carros a partirem em linha e em simultâneo (outra novidade do Mundial este ano) e depois a abordarem em ‘slide’ a Curva 1, entrando de seguida na zona da nova Joker Lap. Caso pretendam, os portadores de bilhetes para essa bancada poderão trocar para outra bancada de igual valor.



eSports Montalegre RX com prémios reais



Este ano, a prova portuguesa também terá uma nova competição virtual, organizada em parceria com o Campeonato de Portugal de eSports, o eSports Montalegre RX. Entre 8 e 11 de setembro, existirão eliminatórias na pista virtual de Montalegre no jogo DiRT Rally 2.0, que vão apurar os melhores pilotos de sim racing para uma Final em ambiente real, no evento do Mundial de Rallycross. Os três primeiros classificados vão poder subir ao pódio do FIA World RX em Montalegre, além de receberem outros prémios reais.



Os bilhetes para o Lusorecursos World RX of Portugal estão disponíveis na bilheteira online em https://montalegre.bol.pt/.