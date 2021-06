Montalegre: família carenciada de Outeiro recebeu habitação

Uma família carenciada da aldeia de Outeiro, concelho de Montalegre, recebeu a sua habitação após a realização de obras de total requalificação. Um investimento que rondou os 105 mil euros.

Esta iniciativa insere-se no regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos da Câmara de Montalegre. O espaço incluí estruturas adaptas com as condições necessárias para o bem-estar de um elemento do agregado familiar com necessidades específicas.

«Fizemos uma intervenção muito digna e dignificante. É daquelas coisas que nos dão muito prazer fazer. Entregamos um lar a uma família que vivia em condições difíceis, num agregado que incluí uma jovem com necessidades especiais e sem as acessibilidades e condições necessárias. O município cumpriu o seu dever. Estamos a fazer ação social e a dar qualidade de vida aos cidadãos. É a melhor forma de dar brilho e dignidade ao exercício da ação política», explicou o presidente, Orlando Alves.