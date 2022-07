Montalegre: festival “Aldeia de Lobos” regressou à aldeia de Fafião

O Festival Aldeia de Lobos regressou em grande. A pitoresca aldeia de Fafião, concelho de Montalegre, plantada em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), foi ao longo de três dias uma montra de atratividade. Várias atividades espalhadas num evento que uniu a natureza com o teatro, a música com as esculturas e as pinturas com a fotografia.

O vice-presidente do Município de Montalegre, David Teixeira, acompanhado pela Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, deixou um reconhecimento à organização pelo trabalho desenvolvido.