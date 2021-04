Montalegre: Folar da Páscoa no Forno do Povo de Arcos

A poucos dias da celebração pascal, o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, visitou a aldeia de Arcos, no concelho de Montalegre, para observar o modo como se faz o folar da Páscoa no forno do povo.

Uma ação muito valorizada pelo autarca que a destaca como um bom exemplo do que é ser ecomuseu. Orlando Alves lembra que estamos perante o forno do povo que mais coze no concelho.

Um dado relevante que mereceu a visita do Presidente da Câmara, irmanado no espírito comunitário que girou em volta desta jornada identitária.