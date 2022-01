Montalegre: homem detido por ameaças e por posse ilegal de armas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, nos dias 10 de janeiro, deteve um homens 63 anos por ameaças e posse ilegal de armas, no concelho de Montalegre.

Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses pelo crime de ameaças e de posse ilegal de arma, os militares da Guarda encetaram diligências policiais, culminando na realização de três buscas domiciliárias e na apreensão do seguinte material:

Duas armas de caça (sem documentação válida);

Uma pistola de calibre 6,35 mm (sem documentação válida);

Diversas munições de vários calibres.

No âmbito desta investigação foi ainda constituído arguido um homem de 68 anos por ameaças. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Montalegre. Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Montalegre.