Montalegre homenageou o jornalista Pedro Mourinho no Dia do Município

Montalegre celebrou o Dia do Município (749 anos), no passado dia 9 de junho, com um conjunto de iniciativas dignas de louvor. A jornada iniciou com o tradicional hastear da bandeira e guarda de honra pelos bombeiros voluntários de Montalegre e Salto.

Porém, o ponto alto esteve reservado para a sessão solene, feita nos Paços do Concelho, que condecorou várias personalidades com a Medalha de Honra do Município (António Gonçalves Araújo; Ascenso Luís Seixas Simões; Pedro Mourinho e ao casal, a título póstumo, Américo José Canedo e Margarida Figueiredo Pias Canedo) e homenageou o povo ucraniano. A jornada encerrou no auditório municipal com um magnífico espetáculo de ópera.

«A celebração do Dia do Município é comemoração, é festa, é também dia de reflexão. Saber quem fomos e quem somos é o que se exige a quem quer saber pra onde há-de-ir. É por isso que o assunto quente da mineração que temos à porta, repito, temos à porta, não poderá neste momento ser ignorado. Fazer de conta que não vemos é a pior das cegueiras! Dia de festa, de reflexão, mas também de reconhecimento aos melhores dentre nós. Àqueles que pela obra, pelos feitos, pelo exemplo ou pela simpatia e proximidade a nós se notabilizaram. Homenageamos hoje o barrosismo», referiu Orlando Alves, autarca local.

Pedro Mourinho, jornalista da CNN, agradeceu a homenagem. «Quero agradecer à Câmara Municipal de Montalegre por esta distinção. Enche-me não só de orgulho como deixa-me verdadeiramente emocionado. Montalegre, para mim, é estar em casa, é estar em família. Família são os meus avós, os meus pais, os primos. Nasci em Lisboa mas foi aqui que eu reconheci as minhas origens e as minhas tradições. Estive na Ucrânia dois meses e reconheci no povo ucraniano muitas semelhanças com o espírito do povo barrosão. São bravos, são fortes, determinados e corajosos no que toca a defender aquilo que é deles. Quero deixar uma palavra especial aos autarcas. Revelaram, durante o período da pandemia, um apoio fundamental para proteger as suas populações.»