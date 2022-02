Montalegre: ICNF visitou trabalhos realizados no âmbito da Gestão do Fogo Rural

Sandra Sarmento, Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), esteve no concelho de Montalegre onde liderou uma comitiva que observou os trabalhos realizados no âmbito da Gestão do Fogo Rural.

A primeira paragem aconteceu na aldeia de Tabuadela, freguesia de Salto, seguindo-se Carvalhais e o lugar da Corujeira (Montalegre). Em representação do município, esteve o vice-presidente David Teixeira.

O concelho de Montalegre tem uma enorme diversidade de espaços naturais sendo uma área com um enorme potencial florestal, silvo pastoril e com ativos ecológicos importantes como o Parque Nacional da Peneda-Gerês. No entanto, o conhecido e relevante histórico de incêndios rurais serviu de ponto de partida para uma urgente intervenção integrada e musculada por parte do ICNF nesta região.

Neste contexto, foi imperiosa a infraestruturação destes espaços florestais, podendo a Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) e as Áreas Estratégicas de Mosaicos de Gestão de Combustível integrar-se no território como elementos estruturantes da paisagem, planeados e desenhados a uma escala intermunicipal, a fim de desemprenhar um conjunto de funções assentes na defesa do espaço florestal e de pessoas e bens. A implementação da RPFGC tem sido estabelecida de forma integrada com a gestão florestal e com outras tipologias de intervenção, nomeadamente os Mosaicos Parcelas de Gestão de Combustível, Rede viária florestal, Rede divisional e ações de Fogo técnico.