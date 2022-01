Montalegre: mais de 10 mil pessoas no regresso da “rainha do fumeiro”

A Feira do Fumeiro de Montalegre passou com distinção o contexto pandémico. Não foi um 31, antes um marco no peso estratégico que representa o maior cartaz do concelho. Quatro dias com boa afluência de público e com vendas a superarem as melhores expetativas.

Produtores e organização agradecem a confiança inabalável de um país que disse “sim” à rainha das feiras de Portugal. Recordamos que para entrar no recinto foi obrigatório usar máscara, apresentar o certificado digital covid ou de recuperação ou ainda o teste negativo.

Orlando Alves, Presidente da Câmara de Montalegre, informou que a 31ª edição da Feira do Fumeiro, “foi um exercício exigente”. “Tivemos que nos aperfeiçoar, o que para nós é um desafio que aceitamos de braços abertos porque a perfeição é algo que nos persegue. Valeu a pena esta audácia do município de Montalegre em avançar para este formato. Genericamente, todos os produtores estarão satisfeitos com o volume de negócio que foi trabalhado. Inicialmente estavam pouco recetivos à forma como a mobilidade, dentro do pavilhão, se fazia. Porém, eram estas as regras. Somos o único município desta zona, a avançar com esta decisão. Estamos certos que outros seguirão este nosso modelo. Isto irá deixar-nos muito satisfeitos. As vendas online também correram muito bem. Independentemente das vendas, o que me deixa satisfeito foi esta espécie de abertura do território à liberdade”.