A turística aldeia de Pitões das Júnias, no concelho de Montalegre, vive, até domingo, mais uma edição do Festival do Centeio. Uma iniciativa agrícola, identitária da região, que reforça os laços da comunidade ao mesmo tempo que relembra usos e costumes de outrora.

O município de Montalegre esteve representado pelo vice-presidente, David Teixeira, e pela vereadora da educação, Fátima Fernandes.