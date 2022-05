Montalegre: resgatada com sucesso aeronave que tombou no Alto Rabagão

O Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, esteve na albufeira do Alto Rabagão, no concelho de Montalegre, para fazer o ponto de situação da operação de resgate da aeronave realizada ao longo destes últimos dias.

O governante teve a companhia do executivo municipal e do vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado. Como oportunamente noticiámos, falamos de uma operação que retirou do fundo da albufeira uma aeronave com duas toneladas que tombou há cerca de 25 anos (13 julho 1997).

Esta ação envolveu entidades como os fuzileiros portugueses, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a fundação “Parley for the Oceans” e o município de Montalegre.

A descida de cerca de 30 metros da linha de água da albufeira do Alto Rabagão, em Montalegre, devido à seca, permitiu a retirada de uma aeronave que tombou a 13 de julho de 1997, numa operação que teve como objetivo despoluir as águas. O fecho dos trabalhos mereceu a presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. O acidente ocorreu depois de um problema hidráulico e de uma tentativa de amaragem. Apesar da queda aparatosa, os dois ocupantes sobreviveram e foram levados para o hospital pelos bombeiros de Montalegre.