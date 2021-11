Montalegre: sessão de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio (BUPi)

A funcionar no concelho desde 2 de novembro, o Balcão Único do Prédio (BUPi) foi explicado à população de Gralhas, no concelho de Montalegre, na primeira de várias sessões de esclarecimento que vão ser promovidas pela Câmara Municipal de Montalegre por todo o município.

Um encontro concorrido onde os técnicos afetos a esta valência puderam explanar o funcionamento desta plataforma inserida no Sistema de Informação Cadastral Simplificado, que permite aos proprietários identificar os seus prédios rústicos ou mistos, de forma simples e gratuita, através de um balcão de atendimento presencial ou online em https://bupi.gov.pt.

Lembrar que estamos perante um projeto financiado pelo Portugal 2020, através do PO Norte, e pela União Europeia, através do Fundo Social Europeu (FSE).