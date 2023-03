Montalegre volta a receber Mundial de Rallycross a 3 e 4 de junho

Pela oitava vez na sua história, o Circuito Internacional de Montalegre (CIM) acolhe uma prova do Campeonato do Mundo de Rallycross. Acontece no primeiro fim de semana de junho (3 e 4).

A decisão acaba de ser comunicada pelo Conselho Mundial da FIA que aprovou a alteração do calendário de 2023 que inicia em Portugal. A mudança promete reforçar o número de inscritos e o espetáculo na pista portuguesa, que este ano celebra o seu 25.º aniversário.

Desta forma, estão de volta as estrelas do Campeonato do Mundo e também os populares Campeonatos da Europa de RX1 (Supercars a gasolina) e RX3 (Super1600), assim como os Kartcross, que servirão como prova de suporte.

É o regresso do evento português à posição de primeira prova do FIA World RX, que deteve durante vários anos (assim como no Campeonato da Europa). A etapa portuguesa, uma das mais emblemáticas do Mundial, estava inicialmente agendada para o final de agosto, mas o promotor do World RX e a FIA solicitaram a alteração da data para o início de junho, com a respetiva concordância do município de Montalegre (entidade promotora do evento), do Clube Automóvel de Vila Real (organizador desportivo) e da FPAK.