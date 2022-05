Montra da Cereja da Penajóia regressa no último fim de semana do mês

Depois de um interregno de dois anos, por força da pandemia, a Montra da Cereja da Penajóia volta este ano ao seu formato tradicional, com mais de vinte produtores a comercializarem este fruto na “sala de visitas” da cidade de Lamego: a Av. Dr. Alfredo de Sousa. A AMIJÓIA – Associação de Amigos e Produtores da Cereja da Penajóia e o Município de Lamego organizam a décima edição deste certame no último fim de semana do mês (28 e 29).

Todos os produtores vão vender a cereja ao mesmo preço, numa caixa personalizada. Como complemento, também estarão presentes expositores dedicados à comercialização de vinhos, licores e compotas, dando a provar novos produtos produzidos à base de cereja. Este ano, a organização apostará na oferta de uma programação cultural de excelência, dirigida a diversos públicos, e na renovação da imagem de promoção do certame.

A Montra da Cereja da Penajóia é co-financiada pelo FEDER, no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”.

Conhecida por ser a primeira de toda a Europa a aparecer no mercado, a cereja da Penajóia destaca-se pela sua qualidade, textura e doçura.