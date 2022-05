Mostra da Juventude 2022 e Dia do Escuteiro em Vila Real

Realiza-se, a 28 de maio, na Avenida Carvalho Araújo, a Mostra da Juventude 2022, iniciativa integrada no programa do Mês da Juventude.

A Mostra deste ano, para além das habituais atividades dedicadas aos jovens, contará com a importante parceria do Grupo dos Escuteiros da Bila – Agrupamentos do CNE concelho de Vila Real: Agr.212 – S. Pedro | Agr.295 – Nª Sª da Conceição | Agr.482 – Sé | Agr.708 – Mateus | Agr.1315 – Campeã que, ao longo desse dia, celebrarão o Dia do Escuteiro e realizarão diversas iniciativas escutistas, dando a conhecer aos cidadãos vila-realenses a sua forma de viver na natureza, princípios e leis escutistas, envolvendo centenas de crianças, jovens e adultos.

Este será também um dia repleto de atividades desportivas e radicais, com imensa adrenalina à mistura, como slide e rapel, momentos musicais, exposições, entre outras atividades, onde os jovens serão os protagonistas.