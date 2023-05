Mostra de Teatro do Douro regressa “a casa”

Num espetáculo realizado no palco onde tudo começou, no Pinhão, mais de 70 espectadores riram com mais uma comédia.

A Casa do Povo do Pinhão recebeu, no passado sábado (6/05), o Grupo de Teatro Aldeia Verde com “O Cupido Apaixonado”, marcando, assim, o quinto espetáculo da XIII Mostra de Teatro do Douro no regresso à vila que viu nascer este festival.

“E se um cupido trapalhão se apaixonasse pelo seu alvo?”, esta é a questão que melhor descreve esta peça interpretada pelo grupo de Lazarim. Com encenação de Lurdes Silva, “O Cupido Apaixonado” trata-se de um espetáculo repleto de peripécias entre o cupido e o seu alvo. Erros, trapalhadas, paixão e diversão. É a partir desta base que se vão construindo, ao longo da apresentação, inúmeros momentos de elevada comicidade, desde as expressões inusitadas e espontâneas dos atores, até à recíproca interação com o público presente.

Após o público aplaudir aquela hora teatral, houve espaço para o grupo de Teatro Aldeia Verde, na voz de Marisa Rodrigues, Presidente da Direção, salientar o gosto de representar para um público como o presente, apelando à audiência para não deixar de ir ao teatro, de forma que seja possível continuar a enriquecer esta cultura.

A Junta de Freguesia do Pinhão, representada pela Presidente Sandra Moutinho, agradeceu ao grupo por ter proporcionado aquele momento e referiu que deseja continuar a revê-los nos próximos tempos. Também a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alijó, Mafalda Mendes, deu os parabéns pelo espetáculo realizado e salientou, ainda, o trabalho da Associação Vale d’Ouro na promoção da cultura, na região.

A XIII Mostra de Teatro do Douro continua já no próximo fim de semana, dia 14 de maio, no Centro Cultural do Castelo (Alijó), onde o Núcleo Teatro A.C. Vermoim irá presentear o público com a peça “Procura-se morto… ou morto!” numa iniciativa de descentralização do festival no concelho de Alijó.