Mostra Escolar e Desfile de Primavera estão de regresso a Vila Real

O Município de Vila Real vai realizar, de 30 de maio a 3 de junho, a Mostra Escolar 2022 o Desfile de Primavera, duas iniciativas que contam com a participação dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, privada e cooperativa do concelho de Vila Real que, num ambiente descontraído e alegre, vão partilhar com a comunidade os diferentes projetos educativos desenvolvidos ao longo do corrente ano letivo, bem como toda a oferta educativa existente.

Ao longo de cinco dias, a Praça do Município vai ser palco de diversas e interessantes atividades de animação. Os visitantes, de modo particular as crianças e jovens, vão poder assistir a atividades organizadas pelo Município de Vila Real, em parceria com diversas instituições do concelho, nomeadamente teatro, demonstrações, exposições, workshops, partilhas de projetos, jogos, entre outras, que certamente serão do seu agrado.

No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, realiza-se o Desfile de Primavera, atividade que contará com a participação de centenas de crianças que irão encher as ruas da cidade de cor e alegria, com a apresentação dos projetos educativos deste ano letivo que está prestes a terminar.

A animação noturna contará com as habituais apresentações dos Alunos do Colégio Moderno de S. José (30 de maio), do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus (31 de maio), da Associação 31 – Infantário de Vila Real e Escola Secundária de São Pedro (1 de junho), da Nuclisol Jean Piaget e Escola Camilo Castelo Branco (2 de junho) e, para finalizar, dos alunos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão (3 de junho).