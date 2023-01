Move(TE) no Natal proporcionou uma semana intensa de atividades em Alijó

Chegou ao fim o programa Move(TE) no Natal, promovido pelo Município de Alijó, que proporcionou uma semana intensa de atividades a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos. A semana terminou com o “Grande Espetáculo Álbum de Família ao Vivo”, integrado no “Natal na Biblioteca”.

Ao longo de toda a semana, os participantes visitaram vários espaços turísticos do Concelho e participaram em várias atividades lúdicas e desportivas. O objetivo do programa Move(TE) é contribuir para o desenvolvimento pessoal e social e para a formação integral de todos os participantes, desenvolvendo valores cívicos, autonomia, responsabilidade e criatividade, bem como o conhecimento da realidade do território.