Muita superação e vitórias para os Lobos do Brunheiro de Chaves

Este fim de semana a equipa dos Lobos do Brunheiro esteve representada com vários atletas em alguns eventos pelo país e não só.

Um deles foi o já mítico Trans Peneda Gerês, a prova dos 4 castelos onde participaram 8 atletas.

Luís Teixeira aventurou-se na distância mais longa, as 100 milhas, aproximadamente 165kms. Com partida na sexta-feira, pelas 10 horas da manhã, desde o Castelo de Melgaço, o atleta depois de 28h e 47 minutos cruzou a tão ansiada meta no Castelo de Montalegre, em 23° lugar da geral absoluta e 8°lugar no escalão M45. Para Pedro Roxo e Agostinho Melo, que se estrearam numa distância de 3 dígitos, os 105kms, depois de dada a partida desde Entre Ambos-os-Rios às 22horas de sexta-feira, também concluem este desafio com sucesso, cruzando juntos a linha da meta com o tempo de 21 horas e 49 minutos. Pedro Roxo termina em 52° da geral e 11° no escalão M45 e Agostinho Melo 53° da geral e 12° no escalão M45. Um enorme exemplo de superação e orgulho para estes 3 atletas.

Estiveram também no mesmo evento, na distância de 27 kms, que decorreu no sábado, os atletas Ismael Toro, 13° da geral e 8° no escalão MSénior, Rui Valente termina em 18° da geral e 4° no escalão M40, Diogo Machado, 31° da geral e 17° no escalão MSénior, Diogo Santos, 57° da geral e 25° do escalão MSénior e Pedro Alves, 79°lugar da geral e 30° do escalão MSénior. Ótimos resultados que atribuem à equipa um honroso 2°lugar.

No Trail Vales de Vimioso, distrito de Bragança, estiveram Carlos Borges e Fátima Amoínha na 2ª Edição deste evento, na distância de 30kms, tendo Carlos Borges terminado o desafio em 9°lugar da geral e 7° no escalão M40 e Fátima Amoínha que vence a distância no feminino com um 1°lugar da geral e 1ª F40.

Em Setúbal, onde decorreu o evento Alegro Meia Maratona, esteve Hugo Chaves na distância de 10kms, prova que conclui em 45:23 min, classificando-se em 26°lugar da geral e 9° do escalão MSénior.

Em Tarouca, Victor Pereira marcou presença na prova de resistência de BTT Rota do Varosa, onde pedalou durante 2h50 perfazendo no total 11 voltas num percurso fechado de aproximadamente 5kms, percorrendo trilhos e percursos pedestres adjacentes à cidade de Tarouca. Classifica-se assim em 6° lugar da geral e 3° no escalão Masters A.

Além-fronteiras, no Dubai, Hugo Costa participou na 1ª edição da Sharjah Triathlon, que consistia em 1,5km de natação, 40 kms de bicicleta e 10 kms de corrida. O atleta flaviense conclui o desafio no tempo de 2h29m35s, classificando-se em 25° lugar da geral absoluta e 23° lugar do escalão Masculino.

Guilherme Pereira e Carlos Machado, empreenderam viagem com o objetivo de percorrer num só dia, o caminho desde Santiago de Compostela a Fisterra em BTT, numa distância aproximada de 100kms, desafio que alcançam com sucesso.

Felicitamos desde já os nossos atletas pelos ótimos resultados obtidos.

Agradecemos a todos os parceiros e associados o apoio demonstrado, relembrando que sem ele nada disto seria possível.

GC