Mulher detida no Peso da Régua por caça ilegal com meios proibidos

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Peso da Régua, no dia 13 de junho, deteve uma mulher de 55 anos, por caça ilegal com meios proibidos, em Peso da Régua.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA constataram que em campos agrícolas confinantes à habitação da detida, se encontravam cinco armadilhas e no seu interior diversas aves capturadas.

No decorrer desta ação foram apreendidos 11 pintassilgos – C.carduelis, dois melros –Turdus merula, duas gaiolas e cinco armadilhas. As aves foram entregues no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

A detida foi constituída arguida, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

A GNR relembra que quem capturar espécies não cinegéticas, com recurso à utilização de meios e processos não autorizados, incorre num crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas e é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.