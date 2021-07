Mundial de Rallycross regressa a Montalegre em outubro

O FIA World Rallycross Championship anunciou que o Circuito Internacional de Montalegre será palco da última prova do Campeonato do Mundo de Rallycross. Acontece no fim de semana de 23 e 24 de outubro. O calendário, agora revisto, arranca em Barcelona e incorporará oito rondas em sete circuitos por toda a Europa.

Os desafios da pandemia em curso exigiram que o Rallycross Promoter GmbH adotasse uma abordagem flexível e ágil para responder a uma situação global em constante mudança. Após consulta com os organizadores dos eventos e as autoridades relevantes em cada um dos países anfitriões, foi organizado um calendário atualizado que não só visita algumas das melhores pistas de Rallycross do Mundo, mas também maximiza a probabilidade de receber fãs.

Deste modo, a ação terá início em Espanha, no Circuito de Barcelona-Catalunya, nos dias 23 e 24 de julho, com um formato de sexta/sábado à noite, para a abertura da temporada. Logo de seguida teremos uma dupla jornada em Nürburgring, Alemanha (31 de julho a 1 de agosto), famoso circuito localizado nas florestas das montanhas Eifel. Um traçado em estreia no World RX, a pista de rallycross será baseada na seção do anfiteatro Müllenbachschleife do ilustre circuito.

A caravana seguirá para um dos locais mais icónicos da disciplina – Höljes, na Suécia, a 21/22 de agosto. Originalmente programado para acontecer sete semanas antes, o evento foi adiado na esperança de ser capaz de receber um número limitado de fãs. Duas semanas depois, o campeonato viaja para outro circuito querido do rallycross – Lohéac, em França, de 3 a 5 de setembro. A próxima paragem será a Letónia, no circuito de Biķernieki em Riga, de 18 a 19 de setembro. Na ronda seguinte, pilotos e equipas enfrentam-se em Spa-Francorchamps, na Bélgica, de 9 a 10 de outubro. O lendário circuito das Ardenas recebeu a sua primeira corrida do World RX em 2019, conquistando imediatamente os corações dos pilotos e fãs.

Montalegre fecha campeonato

A ronda final da época terá lugar de 23 a 24 de outubro no histórico Circuito de Montalegre em Portugal, localizada no sopé da serra do Larouco. Um marco no calendário do Campeonato Mundial de 2014 a 2018, Montalegre – cujo traçado ondulante e clima imprevisível produziu muitas batalhas de tirar o fôlego ao longo dos anos – faz um retorno muito bem-vindo esta temporada.

Montalegre entra e sai Hell na Noruega, evento que, infelizmente, teve de ser cancelado este ano. Foram feitos todos os esforços pelas partes envolvidas para chegar a uma resolução, mas as severas restrições fronteiriças e a falta de uma data alternativa adequada tornaram impossível a realização do evento em 2021.