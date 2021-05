Mundial de Rallycross regressa a Montalegre em outubro. Prova nacional é cancelada

A FIA World Rallycross Championship acaba de anunciar que o Circuito Internacional de Montalegre será palco da última prova do Campeonato do Mundo de Rallycross. Acontece no fim de semana de 23 e 24 de outubro. O calendário, agora revisto, arranca em Barcelona e incorporará oito rondas em sete circuitos por toda a Europa.

A nível nacional, a prova agendada para maio foi, no entanto, cancelada. Face ao crescente número de casos Covid-19 registado, nos últimos dias, no concelho de Montalegre, e no sentido de acautelar a saúde pública e a contenção da propagação do vírus, o município de Montalegre, por indicação da Direção Geral de Saúde (DGS), decidiu cancelar a prova do Campeonato Nacional de Ralicross, agendada para este fim de semana no Circuito Internacional de Montalegre.