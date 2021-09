Mundial Rallycross em Montalegre antecipado uma semana

O World RX de Portugal, penúltima prova do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, foi antecipado uma semana para 16 e 17 de outubro, num esforço para maximizar a experiência dos espetadores no Circuito Internacional de Montalegre.

Um marco no calendário do Campeonato do Mundo entre 2014 (a primeira época da competição) e 2018, Montalegre vai regressar este ano à maior competição mundial de Rallycross. Após consulta a todas as partes interessadas, o município de Montalegre e o CAVR acederam ao pedido do promotor do World RX para alterar a data do evento para 16 e 17 de outubro, de forma que a prova portuguesa receba o maior número possível de pilotos, incluindo os principais candidatos ao título, garantindo assim que todos os espetadores desfrutem de mais um grande espetáculo no Circuito Internacional de Montalegre.

O layout ondulante de Montalegre e o clima imprevisível produziram incontáveis batalhas de Rallycross de tirar o fôlego ao longo dos anos. A edição de 2021, que trará a espetacular categoria-rainha do World RX (agora conhecida como RX1, anteriormente conhecida como SuperCars) e a ferozmente competitiva série Euro RX3 (antigos Super1600), produzirá com certeza corridas de grande espetacularidade. Como provas de suporte no evento teremos as sempre animadas provas de Kartcross e Kartcross Júnior. Os bilhetes para o World RX Portugal estarão disponíveis em https://montalegre.bol.pt, com preços a começar nos 25 euros.