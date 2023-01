Município de Alijó vai participar na Feira internacional de Turismo, em Madrid

O Município de Alijó vai marcar presença na Feira internacional de Turismo (FITUR), que arranca hoje e decorre até 22 de janeiro, em Madrid, Espanha. O Município vai acompanhar a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro), que irá promover a região e a “Cidade Europeia do Vinho 2023”.

A FITUR é dedicada aos profissionais de turismo a nível global. Esta feira oferece um fórum exclusivo para promover marcas, apresentar novos produtos, conhecer as últimas tendências do turismo, bem como promover contactos e dar a conhecer novas ideias.

Este evento desenrola-se ao longo de cinco dias, que acolherá no mesmo espaço os profissionais do turismo interessados em conhecer as últimas tendências do setor, além do público em geral que queira conhecer os novos destinos oferecidos.

A edição de 2022 recebeu mais de 110 mil visitantes, incluindo profissionais de 127 países, e contou com a participação de 600 expositores titulares e representantes oficiais de 70 países, confirmando assim a sua posição como a segunda feira de turismo mais importante a nível mundial.

GC CM