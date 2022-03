Município associou-se ao AquaValor nas comemorações do Dia Mundial da Água

Para assinalar o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, o AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água em parceria com o IPB – Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar e o Município de Chaves, dinamizaram um conjunto de atividades temáticas para os Agrupamentos de Escolas do Alto Tâmega. Uma iniciativa que contou com a participação de 890 alunos de diferentes níveis de ensino.

Com aposta no conhecimento, para estimular e envolver os jovens munícipes no mundo da ciência, e um programa diversificado, através da “Academia de Termalismo”, 350 estudantes de escolas secundárias do concelho deslocaram-se às instalações do AquaValor, para experienciarem atividades de investigação científica, em visitas laboratoriais.

No decorrer das comemorações foi ainda desenvolvido um Webinar intitulado “Água Subterrânea”, mote escolhido pela ONU para assinalar esta data. Dividido em três sessões pedagógicas, com horários e conteúdos adaptados a cada ciclo de ensino, as conferências serviram de ponte entre as entidades organizadoras e as escolas.

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, lançou um desafio de reflexão sobre o uso da água de forma racional, ponderada e inteligente. Realçou ainda, que “é tempo de agir, tempo de proteger o ambiente e tempo de proteger Chaves, a nossa terra”.