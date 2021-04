Município atribui Medalha de Ouro ao Museu de Lamego

A Câmara Municipal de Lamego vai atribuir a Medalha de Ouro da Cidade ao Museu de Lamego, em cerimónia a realizar no próximo dia 5 de abril, pelas 18h30, no Salão Nobre do Museu de Lamego. Fundado num edifício, do século XVIII, que foi palácio episcopal, o Museu de Lamego será distinguido tendo em conta que a sua existência “configura mais de um século ao serviço da Cultura” e “contribui para o engrandecimento e dignificação do Município de Lamego”.

A cerimónia de Outorga da Medalha de Ouro decorre no mesmo dia em que o Museu de Lamego assinala a sua reabertura ao público e, simultaneamente, a passagem do 104.º Aniversário sobre a sua fundação, ocorrida a 5 de abril de 1917. Neste dia, o Museu propõe um programa que privilegia o convite à participação dos visitantes e seguidores através das redes sociais, em atividades que habitualmente se desenrolam nos bastidores, de acesso restrito.

Com um acervo verdadeiramente eclético, o Museu de Lamego possui coleções de pintura, tapeçaria, mobiliário, ourivesaria, paramentaria e meios de transporte, que faziam parte do recheio do antigo palácio, complementadas, mais tarde, por um conjunto de capelas revestidas em talha dourada, espécies arqueológicas, cerâmicas, gravura, desenho e fotografia.