Município Chaves atinge valor mais baixo de juros pagos à banca desde 2002

O orçamento municipal para o ano 2022 traz uma grande novidade. A autarquia pagará, no presente ano, o valor mais baixo de juros da dívida pública à banca, desde o ano de 2002, numa redução de 71%.

Com encargos e juros bancários no valor de 970 mil euros, no ano 2017, prevê-se agora, para 2022, um custo financeiro de apenas 98 mil euros, resultado de uma equilibrada gestão financeira.

A trajetória de redução de juros da dívida pública resultou do aumento da credibilidade da autarquia junto das entidades bancárias, permitindo encetar um processo de renegociação de empréstimos de médio e longo prazo, tendo sido possível alcançar taxas de juro significativamente inferiores.

No contexto do exercício económico em curso, o município fechou o ano de 2021 com uma dívida a rondar os 24 milhões de euros, traduzida numa redução total, em quatro anos, de 18 milhões de euros.

Além da substancial redução da dívida, os prazos de pagamento a fornecedores por parte da autarquia são hoje mais rápidos e mais ágeis. No final de 2021, o prazo médio de pagamento não ultrapassava os 11 dias.

Fonte: CM Chaves