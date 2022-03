Município de Alijó acolheu jovens voluntários da Missão País

A Câmara Municipal acolheu, durante a última semana, os jovens voluntários da Missão País. Depois de dois meses a planear a sua visita ao Concelho de Alijó, o resultado deste projeto de voluntariado social superou todas as expectativas.

Durante a semana de voluntariado social, foram inúmeras as atividades promovidas pelos voluntários, na sua maioria estudantes de Medicina do ICBAS, entre as quais visitas porta a porta, animação de missas, uma peça de teatro para a comunidade e ainda atividades com os agrupamentos de escuteiros do Concelho e atividades de animação em lares e escolas. Este projeto inclui ainda a recuperação de uma habitação, em colaboração com a associação “Just a Change”.

O Município de Alijó agradece e deixa uma palavra de profundo reconhecimento aos cerca de 50 universitários, bem como ao pároco que os acompanhou, pela alegria contagiante, pela mensagem de esperança, dinamismo e trabalho que prestaram ao longo destes dias.

Um agradecimento especial também às IPSS, Juntas de Freguesia, Agrupamento de Escolas D. Sancho II, CLDS-4G Cidadania 4.0, Paróquias e Agrupamentos de Escuteiros pela forte colaboração e envolvimento, assim como a toda a comunidade pela forma como os receberam.

Tendo em conta o objetivo do Município de promover o voluntariado e uma cidadania ativa, foram criadas condições para que a Missão País regresse ao Concelho de Alijó nos próximos dois anos.