Município de Alijó apresenta projeto educativo “Amar-te e Respeitar-te” no Dia Nacional do Estudante

O Município de Alijó vai juntar os cerca de 600 alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, a 24 de março, Dia Nacional do Estudante, para assistir ao projeto pedagógico “Amar-te e Respeitar-te”, que tem como objetivo o combate à violência no namoro. A iniciativa conta com a presença do músico Jimmy P e inclui uma performance musical e teatral, assim como a apresentação de um livro dedicado ao tema.

Esta ação, que vai decorrer no Pavilhão Municipal de Alijó em duas sessões (10h45 e 15h10), visa capacitar e dotar os jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações de namoro, dos próprios e dos seus pares. O objetivo do projeto passa por sensibilizar os alunos para as diferentes formas de violência, designadamente verbal, psicológica, relacional, física e sexual, e o desenvolvimento de uma Escola que estimule relações de género paritárias, que contribua para a cooperação entre géneros, que promova a autonomia, a resiliência e a autoestima, bem como a resolução não violenta e eficaz dos conflitos entre pares.

A ação é desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pelo Norte 2020, que tem também por objetivo a promoção do bem-estar emocional e a saúde mental de crianças e jovens, fatores indissociáveis do sucesso educativo.

É neste contexto que surge a necessidade de implementar ações que pretendem, em última instância, diminuir os índices de violência nas escolas e promover a cidadania, incrementando valores como tolerância, solidariedade, empatia, amabilidade, respeito ao próximo e altruísmo nos alunos, aumentando os fatores de proteção e diminuindo os fatores de risco.