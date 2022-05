Município de Alijó assina protocolo com empresa aeronáutica e UTAD para reativação do Aeródromo da Chã

O Município de Alijó assina amanhã, dia 27 de maio, um protocolo tripartido com a empresa do setor da aeronáutica Flying Equipment Skyline e com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para reativação do Aeródromo da Chã. A cerimónia, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alijó, às 17 horas, será presidida pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes.

O documento será assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, pelo Sócio-gerente da Flying Equipment Skyline, Joaquim José Maia, e pelo Reitor da UTAD, Emídio Gomes. O protocolo entre as três entidades visa a cooperação no âmbito da utilização e dinamização do Aeródromo da Chã, infraestrutura que se encontra sem utilização há vários anos.